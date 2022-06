**Bce: Lagarde, 'politica monetaria protegge da crisi ma rischi al rialzo'** (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. - (Adnkronos) - "La politica monetaria sta contribuendo a tutelare" le economie dell'eurozona "dagli effetti degli choc" come la guerra in Ucraina. Lo sottolinea la presidente della Bce Christine Lagarde nella dichiarazione introduttiva alla conferenza stampa che segue la riunione del Consiglio direttivo. Tuttavia, aggiunge "i rischi restano al rialzo" soprattutto se "le aspettative di inflazione dovessero assestarsi a livelli superiori" a quelli desiderati. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. - (Adnkronos) - "Lasta contribuendo a tutelare" le economie dell'eurozona "dagli effetti degli choc" come la guerra in Ucraina. Lo sottolinea la presidente della Bce Christinenella dichiarazione introduttiva alla conferenza stampa che segue la riunione del Consiglio direttivo. Tuttavia, aggiunge "irestano al" soprattutto se "le aspettative di inflazione dovessero assestarsi a livelli superiori" a quelli desiderati.

Advertising

Agenzia_Ansa : DIRETTA | La Bce ha deciso 'di porre fine agli acquisti netti di titoli attraverso il programma App dal 1 luglio 20… - Borsapretporter : RT @classcnbc: +++#Lagarde: sul rialzo dei tassi, la questione per la #BCE non è 'raggiungere la #Fed' - btkicio : RT @Agenzia_Ansa: DIRETTA | La Bce ha deciso 'di porre fine agli acquisti netti di titoli attraverso il programma App dal 1 luglio 2022'. L… - titta_ferraro78 : #Bce colpisce a affonda i #BTP. Ecco gli annunci su QE e rialzi tassi futuri. La reazione nervosa dei mercati… - classcnbc : +++#Lagarde: sul rialzo dei tassi, la questione per la #BCE non è 'raggiungere la #Fed' -