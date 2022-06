BAT Italia è la prima direzione legale sostenibile accreditata 4cLegal

(Di giovedì 9 giugno 2022) MILANO (ITALPRESS) – Ladi BATè laa sottoporsi con successo al processo di ESG Accreditation die ad accreditarsi come. Sono sempre di più le imprese che mettono in cima alla loro agenda il tema della sostenibilità. Lo sviluppoè il solo a poter conciliare la redditività nel medio-lungo periodo con il rispetto degli interessi di tutti gli stakeholder (azionisti, dipendenti, fornitori, clienti e cittadini). Le direzioni legali aziendali, come quella di BAT, sono chiamate a giocare un ruolo chiave nel guidare questo cambiamento. “Penso che le direzioni legali dovrebbero concorrere al raggiungimento degli obiettivi ESG delle imprese con iniziative proprie e peculiari, non limitandosi a operare come funzioni ...

MILANO " La direzione legale di BAT Italia è la prima a sottoporsi con successo al processo di ESG Accreditation di 4cLegal e ad accreditarsi come sostenibile. Sono sempre di più le imprese che mettono in cima alla loro agenda il tema della sostenibilità. 'La filosofia - ci ha spiegato Antonino Grosso, Head of brand & activation di BAT Italia - è quella di superare l'approccio binario, l'approccio dicotomico, e di mettere insieme anche cose diverse'. BAT Italia è stata la prima tra le direzioni legali di grandi aziende ad aver completato l'iter necessario per ottenere l'accreditamento ESG di 4cLegal, mentre altre sono attualmente in fase di valutazione. La direzione legale di BAT Italia ha ottenuto la ESG Accreditation di 4cLegal. Lo annuncia l'azienda in una nota spiegando di essere stata la prima tra le direzioni legali di grandi imprese a completare questo processo.