Basma Afzaal, con lei un ragazzo il giorno della scomparsa: si indaga su un secondo telefono della 18enne pakistana scomparsa (Di giovedì 9 giugno 2022) Basma Afzaal potrebbe non essere stata sola la mattina della sua scomparsa a Padova. La ragazza che dal 31 maggio scorso non ha più dato tracce, è stata avvistata per l’ultima volta nel solito bar accanto alla stazione di Castelfranco Veneto dove tutte le mattine era solita fare colazione, trascorrendo molto del suo tempo seduta al tavolo in videochiamata. Il giorno della sua scomparsa però Basma è entrata nel bar Roma senza alcuna conversazione telefonica in corso. Un dettaglio al quale gli investigatori si stanno aggrappando per condurre le ricerche, ipotizzando che forse la ragazza si sarebbe dovuta incontrare con qualcuno. «Le conversazioni al telefono era sempre ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 giugno 2022)potrebbe non essere stata sola la mattinasuaa Padova. La ragazza che dal 31 maggio scorso non ha più dato tracce, è stata avvistata per l’ultima volta nel solito bar accanto alla stazione di Castelfranco Veneto dove tutte le mattine era solita fare colazione, trascorrendo molto del suo tempo seduta al tavolo in videochiamata. Ilsuaperòè entrata nel bar Roma senza alcuna conversazione telefonica in corso. Un dettaglio al quale gli investigatori si stanno aggrappando per condurre le ricerche, ipotizzando che forse la ragazza si sarebbe dovuta incontrare con qualcuno. «Le conversazioni alera sempre ...

GiovanniG1950 : RT @Sandro_Russo74: Continuano le indagini degli inquirenti su Basma Afzaal, la giovane di Castelfranco Veneto di cui non si hanno più trac… - Sandro_Russo74 : Continuano le indagini degli inquirenti su Basma Afzaal, la giovane di Castelfranco Veneto di cui non si hanno più… - Open_gol : Continuano le indagini degli inquirenti su Basma Afzaal, la giovane di Castelfranco Veneto di cui non si hanno più… - FrisendaDionig1 : RT @GiorgiaMeloni: Mi auguro con tutto il cuore che la giovane Basma Afzaal venga presto ritrovata sana e salva e che questo non sia un alt… - TgrRaiVeneto : Il caso di Basma Afzaal: il profilo whatstapp della diciottenne pakistana sarebbe risultato attivo da un altro tele… -