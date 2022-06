Basket | il Partizan Belgrado rinuncia ai play-off | “Basta violenze da parte dei tifosi”

(Di giovedì 9 giugno 2022) Ilha mandato un fortissimo messaggio, annunciando la sua decisione dire ai-off del campionato serbo di. Il tutto è avvenuto a seguito degli incidenti che hanno macchiato la serie finale della ABA League contro la Stella Rossa. Ecco le dure parole del club: “Questi scontri hanno portato all’interruzione delle partite, mettendo in pericolo l’incolumità dei giocatori e mettendo in imbarazzo ilserbo agli occhi del mondo. Questi teppisti non sostengono né ilné la Stella Rossa. Abbiamo il fondato sospetto che una possibile nuova finale tra queste due squadre si trasformerebbe in un altro campo di battaglia per gli hooligans e invierebbe un altro orribile messaggio al mondo”. SportFace.

Sport_Fair : Momenti di follia durante #StellaRossa-#Partizan di basket: i tifosi lanciano oggetti e gli arbitri sospendono la p… - marcoignis : Il basket che ci piace, ovviamente forza Partizan -

Il pubblico serbo, storicamente, non ha mai deluso le aspettative in quanto a sostegno per i propri beniamini; ancor di più nel, dove il clima è fervente quasi in ogni occasione, figuriamoci in gara - 5, decisiva per il titolo nazionale, contro i rivali di sempre. Effettivamente, un ...... 12 anni di Nba tra Minnesota, Toronto, San Antonio e Indiana, oltre agli anni con, Paok, ... Trieste per una settimana diventerà una capitale deleuropeo. Boris Vitez spiega: "Dal 20 al ...Questi incidenti hanno portato all'evacuazione parziale e totale dell'arena, molte multe e grande imbarazzo del basket serbo e regionale di fronte al mondo intero. Per tutta la serie, la tensione ...Si sono verificati episodi di follia durante Stella Rossa-Partizan di basket, sfida di Gara-5 della Aba League valida per lo scudetto. La serie era sul 2-2 e il clima è diventato caldissimo tra due sq ...