Basket femminile: Italia, le convocate per il secondo raduno a Cividale del Friuli e le sfide a Slovenia e Spagna (Di giovedì 9 giugno 2022) La Federazione Italiana Pallacanestro ha rilasciato la lista delle convocate da parte di Lino Lardo per il secondo raduno della Nazionale Italiana femminile, che andrà in scena a Cividale del Friuli e culminerà nelle partite contro Slovenia (17 giugno) e Spagna (19 giugno). Queste le scelte dell’allenatore azzurro, con all’interno alcune novità rispetto al raduno che ha portato alle sfide giocate a Melilla con Spagna (persa) e Belgio (vinta). Le squadre si riferiscono alla stagione passata e non a quella futura. #0 Jasmine Keys (1997, 1.87, A, Famila Wuber Schio) #1 Francesca Pasa (2000, 1.73, P, Segafredo Zanetti Bologna) #3 Laura Spreafico (1991, 1.82, G-A, Costa ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) La Federazionena Pallacanestro ha rilasciato la lista delleda parte di Lino Lardo per ildella Nazionalena, che andrà in scena adele culminerà nelle partite contro(17 giugno) e(19 giugno). Queste le scelte dell’allenatore azzurro, con all’interno alcune novità rispetto alche ha portato allegiocate a Melilla con(persa) e Belgio (vinta). Le squadre si riferiscono alla stagione passata e non a quella futura. #0 Jasmine Keys (1997, 1.87, A, Famila Wuber Schio) #1 Francesca Pasa (2000, 1.73, P, Segafredo Zanetti Bologna) #3 Laura Spreafico (1991, 1.82, G-A, Costa ...

