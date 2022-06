Bargiggia fulmina Scanzi | “Giornalista da Bar dello Sport e con il cervello di pappa”

(Di giovedì 9 giugno 2022) Ilivo Paolo, ha risposto duramente attraverso un tweet ad Andrea, il quale lo aveva criticato in maniera piuttosto accesa per aver invocato le dimissioni di Paolo...

Advertising

Tutto Juve

Il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno prevede un'opzione di rinnovo di un ulteriore anno a 5 milioni (senza bonus aggiuntivi), opzione che il club non sembra intenzionato ad esercitare. Ora t ...A 35 anni non si dovrebbe chiedere la luna, poi, se davvero qualcuno te la offre, buon per te. I legali di Dries Mertens avranno di sicuro rovinato il fine settimana ad Aurelio De Laurentiis che ora a ...