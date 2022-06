Barcellona | il quotidiano Sport attacca Busquets | «messaggio avvelenato sulla riduzione stipendi»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 9 giugno 2022) Alil clima è a dir poco agitato, come conferma l’intervista del vicepresidente con delega all’Economia (che vi abbiamo riportato qui). Ilcatalanoper le sue parole dal ritiro della Nazionaledel mote ingaggi. È, per lo meno, paradossale che mentre il consiglio del Barça sta cercando soluzioni per uscire dalla crisi, il capitano del Barça usi l’altoparlante della nazionale spagnola per criticare le misure che il consiglio sta considerando.ha approfittato della conferenza stampa prima della partita della Spagna contro la Svizzera per inviare unsulle possibili riduzioni dio: “Vorrei che me lo ...