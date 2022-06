Bandiera Verde, le spiagge di Terracina si confermano a misura di bambino (Di giovedì 9 giugno 2022) Terracina – Anche nel 2022 assegnata la Bandiera Verde dei Pediatri alle spiagge di Terracina. Sindaco Tintari e consigliere Barboni: “Risultato ottenuto con l’impegno di tanti. Bello sapere che i bambini siano a proprio agio sulle nostre spiagge”. Per il quarto anno consecutivo le spiagge di Terracina ottengono la Bandiera Verde dei Pediatri, riconoscimento che premia gli arenili adatti ai bambini. “È motivo di grande soddisfazione per la nostra città e – dice il Primo cittadino – per gli operatori del settore il cui impegno in questo senso è sempre più mirato. È molto bello sapere che i più piccoli e le loro famiglie possano sentirsi a proprio agio sulle nostre spiagge. Ringrazio il consigliere ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 9 giugno 2022)– Anche nel 2022 assegnata ladei Pediatri alledi. Sindaco Tintari e consigliere Barboni: “Risultato ottenuto con l’impegno di tanti. Bello sapere che i bambini siano a proprio agio sulle nostre”. Per il quarto anno consecutivo lediottengono ladei Pediatri, riconoscimento che premia gli arenili adatti ai bambini. “È motivo di grande soddisfazione per la nostra città e – dice il Primo cittadino – per gli operatori del settore il cui impegno in questo senso è sempre più mirato. È molto bello sapere che i più piccoli e le loro famiglie possano sentirsi a proprio agio sulle nostre. Ringrazio il consigliere ...

