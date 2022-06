Ballando con le Stelle | Milly Carlucci cambia tutto! Arriva un’icona della musica italiana

Leggi su inews24

(Di giovedì 9 giugno 2022)tutto nella prossima edizione dicon leha scelto, soprattutto per quanto riguarda la prossima giuria In questi giorni si sta lavorando già alacremente per preparare la nuova edizione di uno dei talent show migliori in casa Rai. Ovverocon le, appuntamento fissostagione autunnale ed invernale L'articolo proviene da Inews24.it.