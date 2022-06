(Di giovedì 9 giugno 2022) «Il Comune con questo accordo non dovrà più sborsare un euro, tutta la vicenda che riguarda i contenziosi diè chiusa e si tratta di centinaia di milioni». Il...

...sezione delfallimentare di Napoli che si è svolta oggi pomeriggio "sono state poste le basi per un pre accordo transattivo globale tra i soggetti pubblici coinvolti nel Sin diche ...Il documento sarà presentato domani alfallimentare e questo renderà possibile una 'bonifica giudiziaria', in merito al fallimento diFutura e dei contenziosi pendenti. La Cabina di ... Bagnoli, il Tribunale fallimentare azzera il contenzioso: cancellato mezzo miliardo di debiti Il sindaco commissario di Bagnoli Gaetano Manfredi è molto soddisfatto e l'accordo a cui si riferisce è quello trovato ieri al Tribunale fallimentare. Si alleggerisce di 80 milioni il debito del ...Dopo la cabina di regia di Bagnoli di ieri arriva una buona notizia per il Comune di Napoli. Parallelamente al completamento della bonifica ambientale, il ...