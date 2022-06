Azione: Calenda, 'campo largo non esiste' (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Il nostro modo di vedere la politica non è fare un campo in cui c'è tutto e il contrario di tutto. Un campo largo con Azione e Più Europa con i 5 Stelle e il Pd non esiste perchè non riuscirebbe a governare. Il campo largo non esiste". Così Carlo Calenda a Metropolis su Repubblica.it. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - "Il nostro modo di vedere la politica non è fare unin cui c'è tutto e il contrario di tutto. Uncone Più Europa con i 5 Stelle e il Pd nonperchè non riuscirebbe a governare. Ilnon". Così Carloa Metropolis su Repubblica.it.

