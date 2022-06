Automobilismo | nel fine settimana Grand Prix d' auto d' epoca a Roma

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 giugno 2022), 9 giu. - (Adnkronos) -e torna ad accendere i motori. L'appuntamento è per tutto il week end che va da domani al 12 giugno in via dei Fori Imperiali e all'Eur per una sfilata non competitiva in cui si esibiranno le diverse categorie che rappresentano la storia dell'sportivo. Tantissime leche hanno fatto la storia e che sfileranno nelle vie del centro di, tra queste la Maserati 250F campione del Mondo di Formula Uno, l'Alfa Romeo 6 C 1750 del 1929 dell'Esercito Italiano che tra l'altro parteciperà alla prossima Mille Miglia e ancora la Brabham Formula Uno, la Lancia Stratos Alitalia e Lancia 037 Martini Safari. Domani alle 10 una piccola anteprima con un'esposizione statica di vetture da Competizione in Piazza Mignanelli mentre alle 17 ci sarà il ...