(Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 9 giu. - (Adnkronos) - Nell'accelerazione sul fronte del taglio delle emissioni a breve "sarà impossibile trovare un'autoi 20-25". E' la preoccupante valutazione espressa all'Adnkronos da Giuseppe, Managing Director di Kia Italia, intervenendo nel dibattito sull'forzata al 2035 voluta dall'pa. "E' un processo non semplice che pagheranno i consumatori" spiega, ricordando che "oggi le auto elettriche sono più costose: ma domani con la normativasi ridurrà la forbice di prezzo con le vetture 'tradizionali' ". "Da una parte - spiega -le auto a zero emissioni diventeranno meno costose, per le economie di scala, mentre per quelle tradizionali, che dovranno rispettare le nuove normative, saliranno molto ...

TV7Benevento : **Auto: Bitti (Kia), 'fra elettrificazione ed Euro7 no modelli sotto i 20 mila euro'**

Elettrificazione parola d'ordine anche in casa Kia: con l'avveniristica EV6 fresca della nomina didell'anno, Giuseppe- presidente e ad della costola italiana del gruppo - sottolinea che ...MILANO - 'L'elettrica non deve essere uno stress - dice Giuseppe, ad Kia Italia - per questo abbiamo lanciato un progetto che ha logiche opposte alle stazioni di ricarica rapida e favorisce invece un ... **Auto: Bitti (Kia), 'fra elettrificazione ed Euro7 no modelli sotto i 20 mila euro'** | SassariNotizie 24 ore - 633171 Quella intrapresa dall'Europa che prevede auto solo elettrificate in commercio dal 2035 "è una scelta drastica ed eccessiva, con implicazioni profonde anche se con impatto diverso a seconda dei paesi" ...Macchine connesse, elettrificazione, guida autonoma e Pbv sono alla base della strategia del carmaker, che punta su investimenti centralizzati ...