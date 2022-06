Attività ricreative, sport, corsi di lingua italiana: tutto è pronto per il “Summer Camp Atlantia4Ukraine”, l’evento per le famiglie ucraine rifugiate a Roma (Di giovedì 9 giugno 2022) Attività ricreative, sport, corsi di lingua italiana, counseling e un’aula multimediale per i bambini dai 4 ai 14 anni e le loro famiglie: tutto è pronto a Roma per il “Summer Camp Atlantia4Ukraine”, l’evento che durerà dal 13 giugno al 2 settembre aperto a mamme e bambini della comunità di rifugiati ucraini arrivati a Roma negli ultimi mesi. ... Leggi su iodonna (Di giovedì 9 giugno 2022)di lingua italiana, counseling e un’aula multimediale per i bambini dai 4 ai 14 anni e le loroper il “”,che durerà dal 13 giugno al 2 settembre aperto a mamme e bambini della comunità di rifugiati ucraini arrivati anegli ultimi mesi. ...

Advertising

Campioni_cn : Mondovì: per gli studenti dell'Istituto Superiore 'G. Cigna' un ultimo giorno di scuola all'insegna dello sport e d… - SettimoS_Pietro : Bando del 07/6/2022 - AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE SPAZI COMUNALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ LUDICO – RICREATIV… - Comune_Cagliari : #Cagliari Manifestazione d'interesse per la concessione in uso di locali scolastici. Associazioni, Istituzioni e En… - milanomagazine : Si intitola “Tessere di storia” il nuovo evento gratuito per la terza età programmato dall’Ufficio Attività socio-r… - binz61 : RT @Gianl1974: Il più giovane dei bambini evacuati ha sette anni, il più anziano 15. In totale sono stati evacuati 35 bambini, accompagnati… -

Bando impiantistica sportiva 2022: approvata graduatoria L'amministrazione regionale dell'Umbria, nel dare attuazione alla normativa regionale relativa alla promozione e sviluppo delle attività sportive, motorie e ricreative e al conseguente Piano Triennale, arriva oggi a dare attuazione all'inerente bando per l'impiantistica sportiva, destinato alle amministrazioni locali, con l'... Bando impiantistica sportiva 2022: approvata graduatoria; assessore: "riqualificazione impianti contribuisce a migliorare qualità dello ... Perugia, 9 giu. 022 - L'amministrazione regionale dell'Umbria, nel dare attuazione alla normativa regionale relativa alla promozione e sviluppo delle attività sportive, m otorie e ricreative e al conseguente Piano Triennale, arriva oggi a dare attuazione all'inerente bando per l'impiantistica sportiva, destinato alle amministrazioni locali, con l'... Leggo Tenerife L'amministrazione regionale dell'Umbria, nel dare attuazione alla normativa regionale relativa alla promozione e sviluppo dellesportive, motorie ee al conseguente Piano Triennale, arriva oggi a dare attuazione all'inerente bando per l'impiantistica sportiva, destinato alle amministrazioni locali, con l'...Perugia, 9 giu. 022 - L'amministrazione regionale dell'Umbria, nel dare attuazione alla normativa regionale relativa alla promozione e sviluppo dellesportive, m otorie ee al conseguente Piano Triennale, arriva oggi a dare attuazione all'inerente bando per l'impiantistica sportiva, destinato alle amministrazioni locali, con l'... Attività ricreative e sportive di Arona per l'estate 2022