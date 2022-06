ATP Stoccarda 2022 | sarà derby tra Berrettini e Sonego! Tra loro due precedenti datati

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 giugno 2022) Esia. Matteoe Lorenzo Sonego si affronteranno nei quarti di finale dell’ATP di(Germania). Sull’erba teutonica i due azzurri hanno rispettato i pronostici e si incroceranno per la prima volta nel massimo circuito internazionale., dopo tre mesi di assenza per l’infortunio alla mano con annessa operazione, si è imposto in tre set contro il moldavo Radu Albot per 6-2 4-6 6-3, mentre Sonego è stato costretto a scendere in campo due giorni per completare l’incontro con il tedesco Jan-Lennard Struff a causa della pioggia. Il torinese ha vinto con il punteggio di 7-6 (2) 7-6 (4), mettendo in mostra grande lucidità. Come detto, i due non si sono mai incontrati a livello ATP, ma ci sono duea livello Futures/Challenge. Il primo ...