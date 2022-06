Atletica | pagelle Golden Gala 2022 | Elena Bellò top | bene Chituru Ali | Tamberi in rodaggio | Iapichino smarrita

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 giugno 2022)(ITALIANI) Giovanni Faloci, 4: chiude ultimo nel lancio del disco, distante quasi sei metri dal proprio primato stagionale. Davvero una prestazione da dimenticare in fretta. Nick Ponzio, 5: l’italo-americano è in evidente calo di condizione. Lancia appena 20,59 metri nel getto del peso, lui che quest’anno è già arrivato a 21,83. Segnali poco incoraggianti verso i Mondiali, dove peserà l’assenza per infortunio di Zane Weir. Leonardo Fabbri, 4: proprio non riesce a ritrovarsi, è entrato da troppo tempo in un tunnel. Fa tristezza vederlo lanciare 2 metri in meno rispetto ai tempi d’oro. Eppure ha appena 25 anni, non vogliamo credere che questo ragazzo non si possa recuperare. Roberta Bruni, 7,5: una delle note più liete della serata. Arpiona un buon secondo posto nel salto con l’asta, non andando ...