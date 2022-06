Atletica, Marcell Jacobs: “Potrei tornare a Rieti. Non ho mai smesso di allenarmi, obiettivo Mondiali” (Di giovedì 9 giugno 2022) Il Golden Gala a Roma rappresenta la grande festa dell’Atletica italiana, rinata di prepotenza alle Olimpiadi di Tokyo 2020, quando gli azzurri furono capaci di conquistare un sensazionale bottino di 5 medaglie d’oro. Il grande assente allo stadio Olimpico è Marcell Jacobs: l’olimpionico dei 100 metri è fermo ai box per una distrazione-elongazione di primo grado al bicipite della gamba sinistra. L’ultima risonanza magnetica a cui si è sottoposto ha certificato tuttavia come la completa guarigione sia ormai vicina. Il campione del mondo in carica dei 60 metri indoor si è comunque presentato a Roma in veste di ospite d’onore, accolto dall’ovazione del pubblico: “É un onore essere qui, ma ora mi sarebbe piaciuto essere in zona di riscaldamento. L’anno scorso mi è successa la stessa cosa, spero porti bene. Fa male non poter gareggiare, ma ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022) Il Golden Gala a Roma rappresenta la grande festa dell’italiana, rinata di prepotenza alle Olimpiadi di Tokyo 2020, quando gli azzurri furono capaci di conquistare un sensazionale bottino di 5 medaglie d’oro. Il grande assente allo stadio Olimpico è: l’olimpionico dei 100 metri è fermo ai box per una distrazione-elongazione di primo grado al bicipite della gamba sinistra. L’ultima risonanza magnetica a cui si è sottoposto ha certificato tuttavia come la completa guarigione sia ormai vicina. Il campione del mondo in carica dei 60 metri indoor si è comunque presentato a Roma in veste di ospite d’onore, accolto dall’ovazione del pubblico: “É un onore essere qui, ma ora mi sarebbe piaciuto essere in zona di riscaldamento. L’anno scorso mi è successa la stessa cosa, spero porti bene. Fa male non poter gareggiare, ma ...

Advertising

OA_Sport : #ATLETICA Kerley non si cura troppo dell'assenza di Jacobs al Golden Gala: le parole dell'argento olimpico sui 100… - BaumgartnerGeo : RT @RSIsport: ???? L'oro olimpico dei 100m Marcell Jacobs si è raccontato a 360° ai microfoni di RSI: 'La Svizzera mi piace, è un posto in cu… - madamga : RT @RSIsport: ???? L'oro olimpico dei 100m Marcell Jacobs si è raccontato a 360° ai microfoni di RSI: 'La Svizzera mi piace, è un posto in cu… - BrianWakker : RT @RSIsport: ???? L'oro olimpico dei 100m Marcell Jacobs si è raccontato a 360° ai microfoni di RSI: 'La Svizzera mi piace, è un posto in cu… - ellade1 : RT @RSIsport: ???? L'oro olimpico dei 100m Marcell Jacobs si è raccontato a 360° ai microfoni di RSI: 'La Svizzera mi piace, è un posto in cu… -