Atletica | Golden Gala 2022 | Tortu terzo nei 200 metri | Tamberi si ferma a 2 24

Leggi su sportface

(Di giovedì 9 giugno 2022) Tripletta azzurra nella 3000di marcia al, in programma allo Stadio Olimpico. Francesco Fortunato ha trionfato in 10:57.77 battendo sul finale Gianluca Picchiottino, secondo in 10:59.91; più staccato, invece, il campione olimpico a Tokyo 2020 Massimo Stano,in 11:06.15. Altro azzurro sul podio in una 200maschile ricca di campioni olimpici: vittoria per lo statunitense Bednarek in 20?01 davanti al sudafricano Adams con 20?33;posto per Filippoche migliora il personale stagionale in 20?40, quarto Fabio Desalu in 20?59, Lorenzo Patta penultimo in 20?91. Fantasticoposto di Elena Ballò negli 800femminili: l’azzurra ha chiuso con il personale di 1’58?97 dietro ...