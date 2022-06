Atletica, Golden Gala 2022: Tamberi si ferma a 2.24, Tortu terzo nei 200 metri (Di giovedì 9 giugno 2022) Tripletta azzurra nella 3000 metri di marcia al Golden Gala 2022, in programma allo Stadio Olimpico. Francesco Fortunato ha trionfato in 10:57.77 battendo sul finale Gianluca Picchiottino, secondo in 10:59.91; più staccato, invece, il campione olimpico a Tokyo 2020 Massimo Stano, terzo in 11:06.15. Altro azzurro sul podio in una 200 metri maschile ricca di campioni olimpici: vittoria per lo statunitense Bednarek in 20?01 davanti al sudafricano Adams con 20?33; terzo posto per Filippo Tortu che migliora il personale stagionale in 20?40, quarto Fabio Desalu in 20?59, Lorenzo Patta penultimo in 20?91. Fantastico terzo posto di Elena Ballò negli 800 metri femminili: l’azzurra ha chiuso con il personale di 1’58?97 dietro ... Leggi su sportface (Di giovedì 9 giugno 2022) Tripletta azzurra nella 3000di marcia al, in programma allo Stadio Olimpico. Francesco Fortunato ha trionfato in 10:57.77 battendo sul finale Gianluca Picchiottino, secondo in 10:59.91; più staccato, invece, il campione olimpico a Tokyo 2020 Massimo Stano,in 11:06.15. Altro azzurro sul podio in una 200maschile ricca di campioni olimpici: vittoria per lo statunitense Bednarek in 20?01 davanti al sudafricano Adams con 20?33;posto per Filippoche migliora il personale stagionale in 20?40, quarto Fabio Desalu in 20?59, Lorenzo Patta penultimo in 20?91. Fantasticoposto di Elena Ballò negli 800femminili: l’azzurra ha chiuso con il personale di 1’58?97 dietro ...

