Atletica, Gianmarco Tamberi: “E’ stato un disastro, non ho trovato me stesso. Giornata storta” (Di giovedì 9 giugno 2022) Gianmarco Tamberi delude le aspettative della vigilia al Golden Gala Pietro Mennea di Roma. Lo Stadio Olimpico, sede della quinta tappa di Diamond League, non porta fortuna al saltatore di Civitanova Marche, terzo alle spalle dell’americano JuVaughn Harrison e del polacco Norbert Kobielski. Queste le parole dell’oro olimpico ai microfoni di Rai Sport: “Sono andato sempre bene in questa gara tranne oggi, è la mia quinta presenza al Golden Gala e ho sempre fatto delle buone misure. Oggi è stato un disastro, mi aspettavo tutt’altro, ero carichissimo già da tanti giorni prima della gara, in pedana non mi riuscivo a trovare come faccio di solito quando sono di fronte al pubblico”. “Bellissimo ricevere questo affetto, una cosa più unica che rara – prosegue – ma a livello di performance non sono riuscito a trovare me ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 giugno 2022)delude le aspettative della vigilia al Golden Gala Pietro Mennea di Roma. Lo Stadio Olimpico, sede della quinta tappa di Diamond League, non porta fortuna al saltatore di Civitanova Marche, terzo alle spalle dell’americano JuVaughn Harrison e del polacco Norbert Kobielski. Queste le parole dell’oro olimpico ai microfoni di Rai Sport: “Sono andato sempre bene in questa gara tranne oggi, è la mia quinta presenza al Golden Gala e ho sempre fatto delle buone misure. Oggi èun, mi aspettavo tutt’altro, ero carichissimo già da tanti giorni prima della gara, in pedana non mi riuscivo a trovare come faccio di solito quando sono di fronte al pubblico”. “Bellissimo ricevere questo affetto, una cosa più unica che rara – prosegue – ma a livello di performance non sono riuscito a trovare me ...

