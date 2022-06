Atletica | Filippo Tortu 3° nei 200 metri al Golden Gala Eseosa Desalu 4° senza incantare

(Di giovedì 9 giugno 2022)è giunto terzo nei 200, una delle gare più attese deldia Roma, tappa della Diamond League 2022. 20?40 il crono fatto segnare dal lombardo, distante dal primato personale di 20?11. Successo di prestigio per l’americano Kenny Bednarek: per l’argento olimpico in carica della distanza un tempo di 20?01, nona miglior prestazione al mondo stagionale nella lista capeggiata dal connazionale Erriyon Knighton in 19?49. Piazza d’onore per il sudafricano Luxolo Adams in 20?33. Con vento leggermente contrario (-0,1),non ha brillato in curva, salvo distendersi con un buon lanciato. La miglior condizione appare ancora distante, tuttavia i grandi obiettivi stagionali sono ancora distanti. Inoltreha già ...

Advertising

sportface2016 : #Atletica, Filippo #Tortu in vista del #GoldenGala: 'Sarà una grande emozione correre contro i miei compagni di sta… - fabiabig : RT @atleticaitalia: VIDEO | La vittoria di Filippo Tortu in rimonta al Triveneto Meeting di Trieste: 10.14 ventoso (+2.4) nei 100 metri #a… -

Altro azzurro sul podio in una 200 metri maschile ricca di campioni olimpici: vittoria per lo statunitense Bednarek in 20 01 davanti al sudafricano Adams con 20 33; terzo posto perTortu che ...... film drammatico, horror del 2019 di Pupi Avati, con Gabriele Lo Giudice,Franchini, Cesare ... in onda dalle 21.20 su Rai 1 The Good Doctor (serie tv), in onda dalle 21.20 su Rai 2...Filippo Tortu è giunto terzo nei 200 metri, una delle gare più attese del Golden Gala di atletica a Roma, tappa della Diamond League 2022. 20"40 il crono fatto segnare dal lombardo, distante dal prima ...Tripletta azzurra nella 3000 metri di marcia al Golden Gala 2022, in programma allo Stadio Olimpico. Francesco Fortunato ha trionfato in 10:57.77 battendo sul finale Gianluca Picchiottino, secondo in ...