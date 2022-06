(Di giovedì 9 giugno 2022) Il colosso di Taiwan annuncia la prossima uscita sul mercato dei suoi duePC:. Scopriamoli insieme La multinazionale taiwanese attira spesso la nostra attenzione, ed è di oggi l’annuncio dell’uscita dei suoi duePC:. La coppia diPC offre un incredibile combinazione di prestazione ed estetica, incluso un esclusivo chassis con bordi smussati per un look che si adatta facilmente a qualsiasi ufficio o ambiente commerciale.garantiscono prestazioni straordinarie nel settore dei ...

ArticoloPN64: mini - PC per lavorare con Intel Core 12a gen 27 30 Maggio 2022 ASUS ExpertCenter PN64 e PN52: annunciati i nuovi mini PC Ottima offerta di Amazon per acquistare il notebook ultra portatile di ASUS modello ZenBook 13 con display OLED ...Nell'ambito degli annunci programmati per il Computex 2022, Asus ha rivelato il prossimo arrivo sul mercato di due computer compatti da ufficio, della serie ExpertCenter PN, facenti affidamenti su ott ...