Ascolti tv 8 giugno 2022: Raoul Bova vince anche in versione film (Di giovedì 9 giugno 2022) Ascolti tv: la pellicola su Rai1 batte Rai3 e Canale5 La classifica degli Ascolti tv delle reti generaliste di ieri sera vede in vetta il film in replica Torno indietro e cambio vita con Raoul Bova su Rai1 ha registrato il 16,77% di share media con 2,922 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa rete aveva raccolto il 33,5% e 6,2 milioni con la partita Italia-Argentina. Seconda piazza per Chi l’ha visto? su Rai3 con il 12,73% e 1,978 milioni di contatti. Mercoledì scorso il programma di Federica Sciarelli aveva fatto l’11,2% e 1,7 milioni. Medaglia di bronzo per la miniserie tv L’Ora – Inchiostro contro piombo su Canale5 con il 12,17% e 1,9 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa la pellicola 7 ore per farti innamorare aveva portato a casa il 14,1% e 2,3 ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 9 giugno 2022)tv: la pellicola su Rai1 batte Rai3 e Canale5 La classifica deglitv delle reti generaliste di ieri sera vede in vetta ilin replica Torno indietro e cambio vita consu Rai1 ha registrato il 16,77% di share media con 2,922 milioni di telespettatori. Settimana scorsa la stessa rete aveva raccolto il 33,5% e 6,2 milioni con la partita Italia-Argentina. Seconda piazza per Chi l’ha visto? su Rai3 con il 12,73% e 1,978 milioni di contatti. Mercoledì scorso il programma di Federica Sciarelli aveva fatto l’11,2% e 1,7 milioni. Medaglia di bronzo per la miniserie tv L’Ora – Inchiostro contro piombo su Canale5 con il 12,17% e 1,9 milioni d’italiani collegati. Sette giorni fa la pellicola 7 ore per farti innamorare aveva portato a casa il 14,1% e 2,3 ...

carmelitadurso : Io non trovo davvero le parole per ringraziarvi… Siamo a giugno e voi ci avete regalato un record straordinario di… - tuttotv_info : Ascolti Tv | Mercoledì 8 giugno 2022. L’Ora si ferma al 12,2%, Chi l’ha visto? segna un ottimo 12,7% - SerieTvserie : Ascolti tv mercoledì 8 giugno 2022: Bova supera Santamaria, ma nel mezzo c’è la Sciarelli - tvzoomitalia : #Ascoltitv 8 giugno 2022: Raoul Bova vince anche in versione film. “Torno indietro e cambio vita” 16,77%, “Chi l’ha… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 8 giugno 2022: Raoul Bova vince anche in versione film. “Torno indietro e cambio vita” 16,77%, “Chi l’ha… -