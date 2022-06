Ascolti tv 8 giugno 2022: E’ il momento di Raoul Bova. Non è “L’Ora” di Santandrea e la fiction di Canale5 perde contro la Sciarelli. I Referendum non ‘sfondano’ (Di giovedì 9 giugno 2022) Ascolti al top: Su Rai1 Tg1 3,939 milioni e 24,35%; I Soliti Ignoti a 3,632 milioni e 19,34%. Su Canale 5 Tg5 a 3,514 milioni e 21,25% In pausa il calcio più appealing per il pubblico ‘normale’ (ieri, comunque, sono andate in onda altri incontri della Nations League su Sky), in prima serata è stata una vera partita quella che si è aperta tra le ammiraglie generaliste. Su Rai1, impegnata nel tentativo di cavalcare l’onda montante di popolarità tv di Raoul Bova, è stata trasmessa la commedia vanziniana Torno indietro e cambio vita. Si è opposta ad una fiction di produzione di Canale5, L’Ora-Inchiostro contro Piombo, che chissà perché Cologno ha programmato fuori dal periodo commercialmente più caldo. Stabile la presenza di Chi l’ha visto? sulla terza rete, Italia 1 ha ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 9 giugno 2022)al top: Su Rai1 Tg1 3,939 milioni e 24,35%; I Soliti Ignoti a 3,632 milioni e 19,34%. Su Canale 5 Tg5 a 3,514 milioni e 21,25% In pausa il calcio più appealing per il pubblico ‘normale’ (ieri, comunque, sono andate in onda altri incontri della Nations League su Sky), in prima serata è stata una vera partita quella che si è aperta tra le ammiraglie generaliste. Su Rai1, impegnata nel tentativo di cavalcare l’onda montante di popolarità tv di, è stata trasmessa la commedia vanziniana Torno indietro e cambio vita. Si è opposta ad unadi produzione di-InchiostroPiombo, che chissà perché Cologno ha programmato fuori dal periodo commercialmente più caldo. Stabile la presenza di Chi l’ha visto? sulla terza rete, Italia 1 ha ...

