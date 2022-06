Ascoli | fortissima scossa di terremoto | l' inquietante precedente di 50 anni fa

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 giugno 2022) Unadiè stata registrata dall'Ingv sulla costa marchigiana intorno alle 13.18 di oggi, 9 giugno. L'epicentro è stato calcolato nelle acque del mare Adriatico, tra Fermo e San Benedetto del Tronto a una profondità di circa 22 chilometri. Ilavrebbe avuto una magnitudo di 4.2 sulla scala Richter quindi si è trattato di unpiuttosto forte. La gente terrorizzata è scesa nelle strade e molte segnalazioni sono arrivate dagli abitanti della regione e anche dall'Umbria. Al momento non si ravvisano da persone o cose. Come ricorda il sito 3bmeteo.it, ricorre in questi mesi il cinquantesimoversario della sequenza sismica che colpì il territorio anconetano nel primo semestre del 1972. Il primo evento forte (Mw 4.5, CPTI15) si verificò il 25 gennaio ...