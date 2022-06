As: “l’Atletico Madrid vuole soldi per Morata (35 milioni) ma la Juve non li ha” (Di giovedì 9 giugno 2022) Diario As fa il punto sulla situazione di Alvaro Morata il 29enne attaccante dell’Atletico Madrid acquistato dalla Juve in leasing l’estate del pasticciaccio Suarez. Il diritto di recompra è fissato a 35 milioni. Ma la Juve ne offre 15. Allegri lo ritiene importante ma le difficoltà economiche si fanno sentire: se l’opzione di acquisto obbligatoria è di 35 milioni, non ne offre più di 15. E a questo cifra l’Atletico non tratta. Morata è un pezzo ambito, un calciatore per il quale si può spendere una somma vicina ai 35 milioni, altrimenti resta all’Atletico Madrid. As racconta che la Juventus ha invano provato a inserire Moise Kean nella trattativa. ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 9 giugno 2022) Diario As fa il punto sulla situazione di Alvaroil 29enne attaccante delacquistato dallain leasing l’estate del pasticciaccio Suarez. Il diritto di recompra è fissato a 35. Ma lane offre 15. Allegri lo ritiene importante ma le difficoltà economiche si fanno sentire: se l’opzione di acquisto obbligatoria è di 35, non ne offre più di 15. E a questo cifranon tratta.è un pezzo ambito, un calciatore per il quale si può spendere una somma vicina ai 35, altrimenti resta al. As racconta che lantus ha invano provato a inserire Moise Kean nella trattativa. ...

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | Per #Dybala c'è l'interessamento di #AtleticoMadrid - napolista : As: “l’Atletico Madrid vuole soldi per Morata (35 milioni) ma la Juve non li ha” La recompra è di 35 milioni, la J… - VELOSPORT1960 : - messveneto : Mercato Udinese, l’Atletico si è tirato indietro: niente asta per Molina: Da Madrid la conferma che il Cholo Simeon… - ArenaRosario : Alcuni Juventini mi scrissero spero per te che Dybala vada all Inter se no ti devi cancellare, ed un malato mentale… -