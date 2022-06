(Di giovedì 9 giugno 2022) BAM!, raduno europeo dei cicloviaggiatori, che si tiene ogni anno a Mantova ospita le testimonianze di chi ha scelto la bici come mezzo per comprendere il mondo. L'appuntamento è dal 10 al 12 giugno

Advertising

aldotorchiaro : Le nomine andranno domani alla riunione del Consiglio di amministrazione insieme al ritorno di Mario Orfeo alla dir… - cronachelucane : VOX LIBRI, OSPITI EDOARDO RIMOLA E CLAUDIA POLIMENI - Antonio Orlando intervista gli autori de 'Scusa... hai da acc… - antonio_randino : RT @Don_Lazzara: Il metropolita #Hilarion è stato stato nominato a capo della diocesi di Budapest-Ungheria. Le sue posizioni sulla guerra e… - antonio_randino : RT @skande: Una guida approfondita alle miniature delle immagini nella Ricerca Google, un'area di interesse per molti che si occupano di #S… - Giovanna7514 : @AntonioCat937 Tranquillo Antonio.. Ho la responsabilità della guida dopo... Sarò saggia.. Penso???????? -

Vanity Fair Italia

... con le fotografie di Jacopo Naddeo eCaporaso e il contributo di numerosi esperti, ... Sarà una serata animata dalla presenza di due formazioni musicali afemminile. Tarab Ensemble è un ...Storia veraNicastro/ Lo fu per 20 anni La redazione del quotidiano L'Ora di Palermo ha visto, sotto laesperta del direttoreNicastro, alternarsi firme di primissimo livello ... Antonio Di Guida: «L'umanità del viaggiare in bicicletta» Si è spento all'età di 95 anni, don Antonio Airò, conosciuto come il primo parroco di Gesù Divin Lavoratore al rione Tamburi, la cui storia è legata alla ...