Anticipazioni Un altro domani | la puntata di oggi 9 giugno

(Di giovedì 9 giugno 2022) L’avvincente storia di due donne vissute in due epoche diverse: Julia, una donna di 30 anni nella Spagna di, e sua nonna Carmen, che sbarca nella Guinea Equatoriale del 1950, allora una colonia spagnola. Entrambe lotteranno per prendere il controllo del proprio destino. Elena rivela a Julia alcune verità su Carlos che Diana le aveva tenuto nascoste. Incuriosita e confusa,Julia si confida con Oscar. Indagando nel passato, trova casualmente due passaporti entrambi con la foto di Carmen.. Segui ZON.IT su Google News.

Advertising

ParliamoDiNews : Un Altro Domani Anticipazioni 9 giugno, 10 giugno e 11 giugno #GrandeFratelloVIP #AmicidiMariadeFilippi… - italiaserait : Un altro domani, anticipazioni puntata 8 giugno 2022 - redazionetvsoap : #unaltrodomani #anticipazioni La #trama di #domani, #9giugno - MEDIATURKEYSOAP : Un altro domani anticipazioni dal 13 al 17 Giugno 2022 - infoitcultura : Un altro domani, anticipazioni 9 giugno 2022 -

Leamericane di Beautiful rivelano che, inizialmente, la Logan appoggia in pieno sua ...responsabile per i problemi matrimoniali di sua mamma e assicura che non la spingerà a fare. ...Donna Dolores, sua suocera, vorrebbe organizzare le nozze in grande e senza badare a spese: Blanca riuscirà a reggere tutte queste pressioni Undomani/puntata 9 giugno: scoppia ...Secondo le ultime anticipazioni della soap opera turca Brave and Beautiful, nelle puntate che andranno in onda la settimana prossima su Canale 5, da lunedì 13 a venerdì 17 giugno ci saranno tantissime ...La serie, ambientata nella Madrid dal 1913 al 1916, racconta la storia delle sei sorelle Silva: Adela, Francisca, Diana, Celia, Blanca e Elisa, le quali, ...