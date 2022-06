Anna Pettinelli e Stefano Macchi si sono lasciati | perché è finita con il marito | “Si è spento l’amore”

(Di giovedì 9 giugno 2022) È ufficialmentela storia d’amore tra. Dopo le voci di crisi degli ultimi mesi, confermati anche dalla stessa speaker radiofonica nel corso di un’intervista a Verissimo, arrivano le dichiarazioni ufficiali della maestra di Amici. Ospite a S’è Fata Notte di Maurizio Costanzo,ha annunciato la fine della sua storia con, spiegandone poi le motivazioni. “non è più mio. – ha annunciato, spiegando che alla base non citradimenti ma un amore pian piano consumatosi – Diciamo che il lumicino si èpiano piano. Poi quando ad un certo punto è arrivata ...

Advertising

giuseppe_alto : Anna Pettinelli, è finita con Stefano Macchi 3 anni dopo Temptation: 'Volevo il sole' - ParliamoDiNews : “Non è più mio marito”. Anna Pettinelli, cosa è successo con Stefano Macchi - Notizie Dal Mondo #AnnaPettinelli… - infoitsport : Anna Pettinelli parla della rottura con Stefano Macchi: “Ci siamo spenti piano piano” - zazoomblog : Rottura definitiva tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi: “Si era fatta notte” - #Rottura #definitiva #Pettinelli - ParliamoDiNews : Anna Pettinelli si è lasciata: non è più la bella patata di Stefano Macchi #TempationIslandVip #8giugno -

la conosciamo tutti per essere un a nota conduttrice radiofonica e personaggio televisivo italiano la quale è stata una delle protagoniste assolute del programm a Amici di Maria De ...Dopo l'addio di Arisa, potrebbe essere il turno die Lorella Cuccarini , maestre della scuola, le quali pare abbiano davanti a sé nuovi progetti. Per il momento, tuttavia, non sarebbe ...Dopo 8 anni, Anna Pettinelli, speaker radiofonica e coach del talent Amici, ha chiuso la sua relazione con Stefano Macchi. L’opinionista ha ufficializzato la rottura con l’attore, più giovane ...È ufficialmente finita la storia d’amore tra Anna Pettinelli e Stefano Macchi. Dopo le voci di crisi degli ultimi mesi, confermati anche dalla stessa speaker ...