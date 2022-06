Angelina Jolie sul set in Italia: “Grazie Baricco!” (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono iniziate nei giorni scorsi in Italia le riprese del film ‘Without Blood’ di Angelina Jolie. Lo ha annunciato oggi Fremantle. Il film, scritto, diretto e prodotto da Angelina Jolie, è tratto dal bestseller internazionale di Alessandro Baricco ‘Senza sangue’ (edito in Italia da Feltrinelli). Una fiaba indimenticabile, ambientata all’indomani di un generico conflitto, che esplora le verità universali sulla guerra, il trauma, la memoria e la guarigione. “Sono onorata di essere in Italia e di portare sul grande schermo una storia così particolare”, ha detto Jolie. “Ringrazio Alessandro Baricco per avermi affidato l’adattamento cinematografico del suo libro, un’opera ricca di poesia ed emozione, che guarda alla guerra e alle domande che ... Leggi su italiasera (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – Sono iniziate nei giorni scorsi inle riprese del film ‘Without Blood’ di. Lo ha annunciato oggi Fremantle. Il film, scritto, diretto e prodotto da, è tratto dal bestseller internazionale di Alessandro Baricco ‘Senza sangue’ (edito inda Feltrinelli). Una fiaba indimenticabile, ambientata all’indomani di un generico conflitto, che esplora le verità universali sulla guerra, il trauma, la memoria e la guarigione. “Sono onorata di essere ine di portare sul grande schermo una storia così particolare”, ha detto. “Ringrazio Alessandro Baricco per avermi affidato l’adattamento cinematografico del suo libro, un’opera ricca di poesia ed emozione, che guarda alla guerra e alle domande che ...

Advertising

repubblica : Angelina Jolie è tra i Sassi di Matera per girare il suo film 'Without blood'. E Martina Franca diventa Sudamerica… - RBcasting : Sono iniziate in Italia le riprese del film 'Without Blood' di Angelina Jolie, tratto dal bestseller di Alessandro… - ThenatheEternal : RT @CinecittaNews: Sono iniziate in Italia le riprese del quinto film da regista di #AngelinaJolie, #WhitoutBlood (Senza Sangue), tratto da… - lifestyleblogit : Angelina Jolie sul set in Italia: 'Grazie Baricco!' - - cinefilosit : #AngelinaJolie scrive, produce e dirige Without Blood tratto dal bestseller internazionale di Alessandro Baricco (e… -