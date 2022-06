Angelina Jolie: "Brad Pitt mente, non ho venduto metà dell'azienda vinicola a un'oligarca russo" (Di giovedì 9 giugno 2022) Una fonte vicina ad Angelina Jolie, secondo quanto riportato dal Daily mail, avrebbe rivelato che Brad Pitt mente e che l'attrice non ha venduto metà dell'azienda vinicola a un'oligarca russo. Angelina Jolie ha negato con veemenza le affermazioni del suo ex Brad Pitt secondo le quali avrebbe venduto la sua quota dell'azienda vinicola francese dell'ex coppia, dopo che l'attore l'ha accusata di aver tentato di distruggerlo nei documenti che sono recentemente stati depositati in tribunale. La Jolie e ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 giugno 2022) Una fonte vicina ad, secondo quanto riportato dal Daily mail, avrebbe rivelato chee che l'attrice non haa un'ha negato con veemenza le affermazioni del suo exsecondo le quali avrebbela sua quotafrancese'ex coppia, dopo che l'attore l'ha accusata di aver tentato di distruggerlo nei documenti che sono recentestati depositati in tribunale. Lae ...

