Angela Celentano, nuovo appello dei genitori a 'Chi l'ha visto?' (Di giovedì 9 giugno 2022) (Adnkronos) – nuovo appello dei genitori di Angela Celentano a Chi l'ha visto. Scomparsa 26 anni fa, quando aveva tre anni, per Maria e Catello la figlia è viva e potrebbe essere stata rapita "per un'adozione illegale". "Speriamo in un miracolo, un giorno ci ritroveremo", hanno detto i genitori di Angela Celentano lanciando una campagna sui gruppi social frequentati da chi cerca le proprie origini. "Aiutateci a far arrivare l'appello in tutto il mondo", hanno aggiunto nella puntata andata in onda ieri, mercoledì 8 giugno. Un volantino, in italiano e inglese, sintetizza la sua storia e mostra le sue foto. E offrono un ulteriore indizio, a lei e a chi la conosce: "Ha una macchia di caffè sul lato destro del dorso".

