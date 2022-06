(Di giovedì 9 giugno 2022) Il 10 agosto del 1996, una bimba di appena tre anni, scompare dal Monte Faito (Napoli). E' in gita con la famiglia quando svanisce nel nulla. Ventisei lunghi anni, tanto è passato da allora, non spengono la speranza...

Advertising

fanpage : I genitori di Angela Celentano, la bambina di 3 anni scomparsa nel nulla quasi 26 anni fa, sono tornati a… - fanpage : Il nuovo appello dei genitori di Angela Celentano a #Chilhavisto - Lauradiroma1 : RT @romatoday: Angela Celentano, il nuovo appello: 'Ti cerchiamo ancora, hai un segno particolare sulla schiena' - PalermoToday : Angela Celentano, il nuovo appello: 'Ti cerchiamo ancora, hai un segno particolare sulla schiena'… - Today_it : #AngelaCelentano, il nuovo appello: 'Ti cerchiamo ancora, hai un segno particolare sulla schiena'… -

I genitori dicontinuano a pensare che la loro figlia sia viva e lanciano un appello sperando che lei li stia cercando: le ultime ...Scomparsa/ I genitori "Nostra speranza è che sia lei a cercare noi" È un'insicurezza cui non ci abituiamo mai, cresciuti nel mito delle certezze solide e incontrovertibili. ...I genitori di Angela Celentano continuano a pensare che la loro figlia sia viva e lanciano un appello sperando che lei li stia cercando: le ultime notizie ...Sono trascorsi 26 anni dalla scomparsa di Angela Celentano, la bimba svanita nel nulla sul Monte Faito nel 1996 e di cui non si è più saputo nulla. I genitori Maria e Catello non hanno mai smesso di c ...