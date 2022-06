"Amo mio marito, ma...". Parla la mamma di 37 anni. Tradimenti, la cruda verità: dettagli scabrosi (Di giovedì 9 giugno 2022) "Amo mio marito ma devo tradirlo". Perché e come le donne mettono le corna? A spiegarlo è Samantha X, squillo di lusso australiana molto attiva su Instagram, che ha raccolto il punto di vista di signorine e signore di ogni età ed estrazione indagando sul "lato oscuro" dei ménage di coppia, anche quelli in apparenza più solidi e inscalfibili. La scappatella, spiega l'esperta smontando un luogo comune duro a morire, non è solo "roba da uomini". "Una relazione senza intimità è un'amicizia", ha scritto lei sulla propria pagina social, sottolineando come ogni aspetto, in un rapporto, va curato. Al post, come riporta il tabloid britannico Daily Star, hanno risposto decine di uomini e di donne, confermando la sua opinione. "Io amo mio marito - le ha scritto Rachel, moglie di 37 anni - ma la nostra vita sessuale è ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) "Amo mioma devo tradirlo". Perché e come le donne mettono le corna? A spiegarlo è Samantha X, squillo di lusso australiana molto attiva su Instagram, che ha raccolto il punto di vista di signorine e signore di ogni età ed estrazione indagando sul "lato oscuro" dei ménage di coppia, anche quelli in apparenza più solidi e inscalfibili. La scappatella, spiega l'esperta smontando un luogo comune duro a morire, non è solo "roba da uomini". "Una relazione senza intimità è un'amicizia", ha scritto lei sulla propria pagina social, sottolineando come ogni aspetto, in un rapporto, va curato. Al post, come riporta il tabloid britco Daily Star, hanno risposto decine di uomini e di donne, confermando la sua opinione. "Io amo mio- le ha scritto Rachel, moglie di 37- ma la nostra vita sessuale è ...

