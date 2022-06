Amici, in arrivo nuova insegnante di danza, svelato il nome: ecco chi è (Di giovedì 9 giugno 2022) Amici di Maria de Filippi è finito da poche settimane e già sono iniziati i casting per la nuova stagione. Sarà una stagione ricca di novità a partire, secondo alcune indiscrezioni, da alcuni cambi tra i professori. Dopo il presunto addio di Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, ecco in arrivo un nuovo insegnante di danza. Vediamo di chi si stratta! Chi è la nuova insegnante di danza A dichiarare il suo interesse per il programma, proponendosi come la prossima insegnante di danza, Matilde Brandi. Una nota ballerina e showgirl, che ha ottenuto un grande successo soprattutto negli anni ’90. Aveva avuto poi un momento di ‘calo’, allontanandosi dai riflettori. Due anni fa però è tornata più forte di prima ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 9 giugno 2022)di Maria de Filippi è finito da poche settimane e già sono iniziati i casting per lastagione. Sarà una stagione ricca di novità a partire, secondo alcune indiscrezioni, da alcuni cambi tra i professori. Dopo il presunto addio di Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli,inun nuovodi. Vediamo di chi si stratta! Chi è ladiA dichiarare il suo interesse per il programma, proponendosi come la prossimadi, Matilde Brandi. Una nota ballerina e showgirl, che ha ottenuto un grande successo soprattutto negli anni ’90. Aveva avuto poi un momento di ‘calo’, allontanandosi dai riflettori. Due anni fa però è tornata più forte di prima ...

