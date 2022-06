Alfa Romeo F.1 - A Baku in versione "Freccia Tricolore" (per la Tonale) (Di giovedì 9 giugno 2022) L'Alfa Romeo F.1 Team si prepara all'ottava prova del Mondiale di Formula 1 se, questo fine settimana, si disputerà a Baku. Valtteri Bottas e Guanyu Zhou affronteranno il Gran Premio dell'Azerbaijan con una C42 in versione Freccia Tricolore. La vettura sarà caratterizzata da una livrea speciale, con i colori dell'Italia in bella vista. Si tratta di un omaggio del Biscione all'arrivo della Tonale sul mercato europeo. La livrea. Il nuovo look Tricolore è firmato dal Centro Stile Alfa Romeo: il cofano motore riprende lo stesso verde Montreal che ha caratterizzato il lancio della Tonale. Una linea diagonale poi separa il bianco, che avvolge parte delle pance e il cockpit, mentre il rosso resta sul resto ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 9 giugno 2022) L'F.1 Team si prepara all'ottava prova del Mondiale di Formula 1 se, questo fine settimana, si disputerà a. Valtteri Bottas e Guanyu Zhou affronteranno il Gran Premio dell'Azerbaijan con una C42 in. La vettura sarà caratterizzata da una livrea speciale, con i colori dell'Italia in bella vista. Si tratta di un omaggio del Biscione all'arrivo dellasul mercato europeo. La livrea. Il nuovo lookè firmato dal Centro Stile: il cofano motore riprende lo stesso verde Montreal che ha caratterizzato il lancio della. Una linea diagonale poi separa il bianco, che avvolge parte delle pance e il cockpit, mentre il rosso resta sul resto ...

Porsche 928 by Nardone Automotive: classico e contemporaneo si fondono alla perfezione
Porsche 928 by Nardone Automotive: un dettaglio dei fari a LED a scomparsa VEDI ANCHE Alfa Romeo 164 Quadrifoglio: il restomod di BTS è da urlo! Lancia Delta Safarista: il restomod per sognare i raid ...