Alexis Sanchez, nessuna offerta per lui: il Siviglia guarda altrove (Di giovedì 9 giugno 2022) Gli agenti di Alexis Sanchez avevano sondato il terreno, ma il Siviglia ha deciso di cercare altrove. Al momento non ci sono offerte L'Inter deve risolvere il nodo Alexis Sanchez: il giocatore non è al centro del progetto ed ha un ingaggio molto pesante. Gli agenti del cileno hanno proposto il calciatore ad un paio di club di Liga. Secondo quanto riporta Tuttosport, purtroppo per i nerazzurri, dopo il Barcellona anche il Siviglia ha detto no al giocatore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

