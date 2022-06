Alex Belli non lascia la mancia al ristorante? La segnalazione: “Delia, invece…” (Di giovedì 9 giugno 2022) Alex Belli non lascia le mancia al ristorante? Questa l’ultima segnalazione di gossip arrivata a Deianira Marzano, condivisa tramite le sue Instagram Stories, scopriamo cosa è accaduto. Alex Belli non lascia la mancia al ristorante? La segnalazione Ieri Alex Belli e Delia Duran erano nella mia città e hanno cenato nel ristorante dove ero presente... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 9 giugno 2022)nonleal? Questa l’ultimadi gossip arrivata a Deianira Marzano, condivisa tramite le sue Instagram Stories, scopriamo cosa è accaduto.nonlaal? LaIeriDuran erano nella mia città e hanno cenato neldove ero presente... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Conny64882942 : @Stefy9652 @Queenladiosaa @Soleil_stasi Alex B vale Un caxxo per te perche' non puoi averlo.. ?????? Verso soleil scri… - blogtivvu : Alex Belli non lascia la mancia al ristorante? La segnalazione: “Delia, invece…” - santacaliri76 : La nostra Alex e la sua principessa Bella Belli ?? @AXBproduction #deliaduran - conuncriterio : Questa sera esce l'ep di Alex, sabato vado all'instore di Ermal e niente gli ultimi giorni di questa settimana li vedo proprio belli - LadyNews_ : #AlexBelli contro #SoleilSorge: 'Incoerente e anche un po' pazzerella' -