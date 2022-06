Alex Belli, frecciata al veleno contro il ristorante di Barù … (Di giovedì 9 giugno 2022) Tra gli ex concorrenti del GF Vip 6 ad essere entrato particolarmente nel cuore dei telespettatori è stato Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, da tutti semplicemente conosciuto come Barù. L’ex gieffino una volta terminata la sua esperienza nel noto reality show di Canale 5 si è dedicato alla ristorazione, e nelle scorse ore a prenderlo un po’ in giro condividendo un video sui social è stato un altro discusso ex gieffino ovvero Alex Belli finito al centro di una grossa polemica. La nuova passione di Barù dopo il GF Vip 6 Dopo l’esperienza in televisione, e di preciso al GF Vip 6, il nipote di Costantino della Gherardesca ovvero Barù ha pensato bene di fare ingresso nel mondo della ristorazione. Un mondo che sicuramente l’ha sempre affascinato e di cui adesso è entrato a far parte. L’ex ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 9 giugno 2022) Tra gli ex concorrenti del GF Vip 6 ad essere entrato particolarmente nel cuore dei telespettatori è stato Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona, da tutti semplicemente conosciuto come. L’ex gieffino una volta terminata la sua esperienza nel noto reality show di Canale 5 si è dedicato alla ristorazione, e nelle scorse ore a prenderlo un po’ in giro condividendo un video sui social è stato un altro discusso ex gieffino ovverofinito al centro di una grossa polemica. La nuova passione didopo il GF Vip 6 Dopo l’esperienza in televisione, e di preciso al GF Vip 6, il nipote di Costantino della Gherardesca ovveroha pensato bene di fare ingresso nel mondo della ristorazione. Un mondo che sicuramente l’ha sempre affascinato e di cui adesso è entrato a far parte. L’ex ...

Advertising

MELVDRAMAS : @starfishnight sarà lo spirito degli states a trasferirsi negli studi di cinecittà per alex belli - GretaGrace009 : Vi ricordate quando il circo la faceva Alex Belli. Bei tempi #jeru - mile__mauro : RT @PsykeRiane: Alex ogni volta che è con Cosmary se la ruba e la porta via con sè lontano da tutto e tutti... salvo i rari momenti in cui… - scherzogeniale : @Giulia_Salemi93 Ma come ti hanno bloccato ma cosa scrivevi? Hai scritto 'Alex Belli forever'? - Pamela81607810 : RT @PsykeRiane: Alex ogni volta che è con Cosmary se la ruba e la porta via con sè lontano da tutto e tutti... salvo i rari momenti in cui… -