Alberto Matano e Mara Venier insieme per le “prove generali” del matrimonio: la prima foto e la dedica (Di giovedì 9 giugno 2022) Fervono i preparativi per le nozze di Alberto Matano, il conduttore Rai de La Vita in Diretta si sposerà quest’estate. Non conosciamo la data ma le indiscrezioni parlano di fine giugno e in ogni caso il momento sembra molto vicino, perché cominciano a trapelare i primi dettagli da una felicissima Mara Venier. Alberto Matano e il futuro marito Riccardo: “una scelta di amore e di vita” Sembra che sia stato fatto tutto un passo alla volta: con cautela e senza colpi di testa. Il conduttore Rai ha sempre vissuto con riservatezza la sfera sentimentale e anche il suo coming out è avvenuto in modo delicato, anche se con una motivazione potente. Nelle settimane di fuoco del disegno di legge contro l’omotransfobia, il ddl Zan, e precisamente a 24 ore dal suo affossamento in Senato a ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 9 giugno 2022) Fervono i preparativi per le nozze di, il conduttore Rai de La Vita in Diretta si sposerà quest’estate. Non conosciamo la data ma le indiscrezioni parlano di fine giugno e in ogni caso il momento sembra molto vicino, perché cominciano a trapelare i primi dettagli da una felicissimae il futuro marito Riccardo: “una scelta di amore e di vita” Sembra che sia stato fatto tutto un passo alla volta: con cautela e senza colpi di testa. Il conduttore Rai ha sempre vissuto con riservatezza la sfera sentimentale e anche il suo coming out è avvenuto in modo delicato, anche se con una motivazione potente. Nelle settimane di fuoco del disegno di legge contro l’omotransfobia, il ddl Zan, e precisamente a 24 ore dal suo affossamento in Senato a ...

