Al via il Polo Etneo del Parco Mondiale dello Stile di Vita Mediterraneo

Presentazione sabato 11 giugno alle 10, nella Sala Pinella Musumeci della Villa Belvedere. Nasce il Polo Etneo Sicilia Orientale del "Primo Parco Mondiale dello Stile di Vita Mediterraneo". La presentazione è in programma sabato 11 giugno alle 10 nella Sala Pinella Musumeci della Villa Belvedere di Acireale (Catania). Il Parco dello Stile di Vita Mediterraneo è un percorso di area vasta fondato sul riconoscimento Unesco della Dieta Mediterranea, sul Movimento Terra Madre di Petrini e sull'enciclica "Laudato Si" di Papa Francesco, che da circa due anni è promosso dal Comune di Caltanissetta. L'obiettivo è valorizzare cucina, prodotti agroalimentari, paesaggi, percorsi ...

