Al via ai Berlin Music Video Awards: le premiazioni della prima serata (Di giovedì 9 giugno 2022) I Berlin Music Video Awards hanno avuto inizio. Uno dei show a livello internazionale più seguiti in tutto il mondo che vede come protagonisti gli artisti e i filmmakers che ci sono dietro i Video Musicali più visti sulle piattaforme digitali. Un’iniziativa che è nata da una piccola realtà e che si è presto trasformata in un fenomeno mondiale, dal 2013 fino ad oggi. I Berlin Music Video Awards sono arrivati alla decima edizione. Anche quest’anno i filmmakers e gli artisti che si nascondo dietro le quinte dei Video Musicali si prenderanno la scena con oltre 140 nomination di artisti appartenenti a 20 differenti nazioni. Il punto di forza di questo festival, che ha spopolato ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 9 giugno 2022) Ihanno avuto inizio. Uno dei show a livello internazionale più seguiti in tutto il mondo che vede come protagonisti gli artisti e i filmmakers che ci sono dietro iali più visti sulle piattaforme digitali. Un’iniziativa che è nata da una piccola realtà e che si è presto trasformata in un fenomeno mondiale, dal 2013 fino ad oggi. Isono arrivati alla decima edizione. Anche quest’anno i filmmakers e gli artisti che si nascondo dietro le quinte deiali si prenderanno la scena con oltre 140 nomination di artisti appartenenti a 20 differenti nazioni. Il punto di forza di questo festival, che ha spopolato ...

Advertising

lampadepaxlux : Dai un'occhiata a Dress Pax Lux - lampadepaxlux : Interessanter Artikel: Yoga Leggings Pax Lux Quadro - FloreTv : STINO MUBI REND HOMMAGE A PAPA WEMBA EN DIERCT DE BERLIN BRAVO L´ARTISTE - S_Zoppellaro : RT @Lorenzomonfreg: #Germania 2 giorni fa è stata comunicata l'uccisione via fuoco russo di Björn C. detto 'Panzer', 39 anni, originario de… - Lorenzomonfreg : #Germania 2 giorni fa è stata comunicata l'uccisione via fuoco russo di Björn C. detto 'Panzer', 39 anni, originari… -