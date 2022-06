Al Museo del Sannio uno scudo longobardo restaurato e non solo… (FOTO) (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Non solo l’annunciato restauro di uno scudo di un guerriero longobardo grazie alla Inner Wheel di Benevento, ma un’ampia e articolata ristrutturazione di quasi tutto il Museo del Sannio. Questo il contenuto dell’evento di oggi pomeriggio vissuto nell’Istituto culturale di piazza Matteotti e illustrato da Marcello Rotili, nominato da due anni direttore scientifico del Museo. Molto materiale che si trovava confinato nei sotterranei è stata restaurato ed è stato riportato alla luce, venendo esposto nelle sale del Museo. Al centro di questo complesso lavoro di recupero finanziato dalla Provincia, spicca nella Sezione longobarda, ora rinominata Sezione di Archeologia tardoantica e longobarda, lo scudo di un cavaliere ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Non solo l’annunciato restauro di unodi un guerrierograzie alla Inner Wheel di Benevento, ma un’ampia e articolata ristrutturazione di quasi tutto ildel. Questo il contenuto dell’evento di oggi pomeriggio vissuto nell’Istituto culturale di piazza Matteotti e illustrato da Marcello Rotili, nominato da due anni direttore scientifico del. Molto materiale che si trovava confinato nei sotterranei è stataed è stato riportato alla luce, venendo esposto nelle sale del. Al centro di questo complesso lavoro di recupero finanziato dalla Provincia, spicca nella Sezione longobarda, ora rinominata Sezione di Archeologia tardoantica e longobarda, lodi un cavaliere ...

Advertising

RaiCultura : I sette finalisti del @PremioStrega nello speciale dedicato di #RaiCultura ???? - Museo_MAXXI : La Presidente @EU_Commission @vonderleyen ha scelto il MAXXI per l’apertura della prima edizione del… - Museo_MAXXI : Gettiamo le basi per un futuro all’insegna della sostenibilità, dell’inclusione e dell’innovazione! Dalle 10 segui… - ottopagine : Museo del Sannio: presentato il restauro di uno scudo longobardo #Benevento - NTR24 : Museo del Sannio, apre sezione Archeologia tardo antica. Inner Wheel restaura scudo longobardo… -