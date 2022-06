Al Bano | “tradimento” shock | Una confessione clamorosa | ecco come stanno le cose

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 9 giugno 2022) “Impazzivo per lui, ma è finito tutto lì”. Rivelazione inattesa quella dell’ex fiamma di Alnel corso di un’intervista condotta da Serena Bortone. Tutto su una ‘cotta’ non corrisposta Lo ha conosciuto e ha avuto una cotta per lui, ma poi com’è finita? Aneddoto davvero succulento quello portato alla luce, dopo anni, dall’ex moglie di AlCarrisi, che ha svelato un retroscena sentimentale che certamente in pochi si aspettavano di poter ascoltare. È successo tutto pochi giorni fa, nel corso di un’intervista condotta da Serena Bortone in occasione dell’ultima puntata del suo talk show in onda su Rai 1, “Oggi è un altro giorno”. “Impazzivo pewr lui”. La rivelazione sulla ‘cotta’ di Romina per un famoso divo (Fonte Twitter)Ebbene la figlia d’arte statunitense (non dimentichiamo che il padre, è stato un famoso attore di Hollywood) ha ...