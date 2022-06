Advertising

Nazione_Arezzo : Agripunk di nuovo sotto sfratto. Domani in tribunale. Senza pace il rifugio degli animali -

LA NAZIONE

Arezzo 9 giugno 2022 -è disotto sfratto e domani 10 giugno è diin tribunale. Unica via d'uscita posta dalla proprietà, è l'acquisto da pare degli affittuari del terreno e dei poderi per una cifra di ...Arezzo 9 giugno 2022 -è disotto sfratto e domani 10 giugno è diin tribunale. Unica via d'uscita posta dalla proprietà, è l'acquisto da pare degli affittuari del terreno e dei poderi per una cifra di ... Agripunk di nuovo sotto sfratto. Domani in tribunale. Senza pace il rifugio degli animali - Cronaca Arezzo 9 giugno 2022 - Agripunk è di nuovo sotto sfratto e domani 10 giugno è di nuovo in tribunale. Unica via d’uscita posta dalla proprietà, è l’acquisto da pare degli affittuari del terreno e dei ...