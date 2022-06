Agata Reale racconta di tutto l’affetto mostrato da Maria de Filippi durante la sua battagli contro la leucemia (Di giovedì 9 giugno 2022) La battaglia di Agata Reale è stata vinta. Ci saranno controlli da fare, come la stessa siciliana ha raccontato, ci sarà sempre quella paura che tutto possa tornare. Ma si guarda avanti, con fiducia, verso il futuro anche grazie a tutto l’amore che la sua famiglia le ha sempre dato e continua a darle. Nel suo lungo percorso contro la malattia, a starle vicino non sono stati solo i suoi parenti, suo marito. In una recente intervista rilasciata, l’ex ballerina di Amici racconta di come anche Maria de Filippi e molte persone che lavorano con lei al programma, siano state particolarmente presenti. Il racconto di Agata Reale: cosa ha fatto Maria de ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 9 giugno 2022) Laa diè stata vinta. Ci sarannolli da fare, come la stessa siciliana hato, ci sarà sempre quella paura chepossa tornare. Ma si guarda avanti, con fiducia, verso il futuro anche grazie al’amore che la sua famiglia le ha sempre dato e continua a darle. Nel suo lungo percorsola malattia, a starle vicino non sono stati solo i suoi parenti, suo marito. In una recente intervista rilasciata, l’ex ballerina di Amicidi come anchedee molte persone che lavorano con lei al programma, siano state particolarmente presenti. Il racconto di: cosa ha fattode ...

