Agata Reale e la malattia: il gesto di Maria De Filippi dopo la scoperta della leucemia (Di giovedì 9 giugno 2022) Agata Reale, ex ballerina di Amici, oggi sta affrontando la sua lotta contro la leucemia fulminante. In una recente intervista a Libero TV, la giovane, oggi conduttrice, ha raccontato la sua battaglia svelando alcuni retroscena, dalla scoperta della malattia al gesto da parte di Maria De Filippi. Agata Reale, ex di Amici racconta la lotta... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 9 giugno 2022), ex ballerina di Amici, oggi sta affrontando la sua lotta contro lafulminante. In una recente intervista a Libero TV, la giovane, oggi conduttrice, ha raccontato la sua battaglia svelando alcuni retroscena, dallaalda parte diDe, ex di Amici racconta la lotta... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Agata Reale e la malattia: il gesto di Maria De Filippi dopo la scoperta della leucemia #amici - zazoomblog : Maria De Filippi quello che ha fatto per Agata Reale durante la leucemia: “Non l’avevo mai confessato prima” -… - zazoomblog : Maria De Filippi quello che ha fatto per Agata Reale durante la leucemia: “Non l’avevo mai confessato prima” -… - StraNotizie : Maria De Filippi, quello che ha fatto per Agata Reale durante la leucemia: “Non l’avevo mai confessato prima” - Libero_official : 'Mi avevano dato 15 giorni di vita', #AgataReale, la ballerina di #Amici racconta la sua lotta contro la #leucemia.… -