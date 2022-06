AEW: Nuovo torneo e nuovo titolo, ecco l’All Atlantic Championship per Forbidden Door (Di giovedì 9 giugno 2022) Un po’ a sorpresa, la All Elite Wrestling ha annunciato durante l’ultima puntata di Dynamite l’introduzione di un’altra cintura singola. Si tratta dell’ All Atlantic Championship, una cintura molto simile a quella Intercontinentale della WWE ma che verrà difesa in tutto il mondo. Si va a sommare all’AEW World Title, AEW Women’s Title, TNT Title, TBS Title e AEW Tag Team Title. Un torneo, otto uomini La cintura verrà assegnata con un Fatal 4 Way che si terrà a Forbidden Door. Quattro match di qualificazione: nel primo, già disputato, PAC (Gran Bretagna) ha battuto Buddy Matthews (Nuova Zelanda) e si è assicurato uno spot. Nelle prossime settimane assisteremo a Ethan Page (Canada) vs Miro (Bulgaria), Penta Oscuro (Messico) vs Malakai Black (Olanda) e ad un match della New Japan Pro ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 9 giugno 2022) Un po’ a sorpresa, la All Elite Wrestling ha annunciato durante l’ultima puntata di Dynamite l’introduzione di un’altra cintura singola. Si tratta dell’ All, una cintura molto simile a quella Intercontinentale della WWE ma che verrà difesa in tutto il mondo. Si va a sommare all’AEW World Title, AEW Women’s Title, TNT Title, TBS Title e AEW Tag Team Title. Un, otto uomini La cintura verrà assegnata con un Fatal 4 Way che si terrà a. Quattro match di qualificazione: nel primo, già disputato, PAC (Gran Bretagna) ha battuto Buddy Matthews (Nuova Zelanda) e si è assicurato uno spot. Nelle prossime settimane assisteremo a Ethan Page (Canada) vs Miro (Bulgaria), Penta Oscuro (Messico) vs Malakai Black (Olanda) e ad un match della New Japan Pro ...

