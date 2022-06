AEW: MJF non è stato neanche nominato a Dynamite (Di giovedì 9 giugno 2022) La bomba di MJF della scorsa settimana non è stata minimamente menzionata nella diretta di ieri sera di AEW Dynamite. Mentre gli annunciatori non hanno menzionato MJF in nessun momento delle due ore di trasmissione, anche Wardlow non ha fatto alcun riferimento al suo ex boss diventato nemico nell’intervista con Tony Schiavone. Wardlow ha ottenuto la più grande vittoria della sua carriera domenica scorsa al pay-per-view Double of Nothing, dove ha sconfitto MJF. Tuttavia, Schiavone non ha parlato dell’incontro e si è concentrato solo sulla decisione di Wardlow di non partecipare alla battle royal delle Interim World Championship Eliminator Series. Una mossa logica La mancata menzione dell’AEW nello show di mercoledì non dovrebbe essere una sorpresa. Dopo il suo promo della scorsa settimana, la AEW ha rimosso ogni traccia del Salt of the Earth dal suo ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 9 giugno 2022) La bomba di MJF della scorsa settimana non è stata minimamente menzionata nella diretta di ieri sera di AEW. Mentre gli annunciatori non hanno menzionato MJF in nessun momento delle due ore di trasmissione, anche Wardlow non ha fatto alcun riferimento al suo ex boss diventato nemico nell’intervista con Tony Schiavone. Wardlow ha ottenuto la più grande vittoria della sua carriera domenica scorsa al pay-per-view Double of Nothing, dove ha sconfitto MJF. Tuttavia, Schiavone non ha parlato dell’incontro e si è concentrato solo sulla decisione di Wardlow di non partecipare alla battle royal delle Interim World Championship Eliminator Series. Una mossa logica La mancata menzione dell’AEW nello show di mercoledì non dovrebbe essere una sorpresa. Dopo il suo promo della scorsa settimana, la AEW ha rimosso ogni traccia del Salt of the Earth dal suo ...

