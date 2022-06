Aereo da turismo si schianta sulle case (Di giovedì 9 giugno 2022) Un Aereo da turismo è precipitato sulla città di Laohekou, nella provincia centrale cinese di Hubei. Lo scrive oggi l'agenzia di stampa Xinhua, segnalando che diversi edifici sono andati a fuoco dopo l'impatto.Il... Leggi su today (Di giovedì 9 giugno 2022) Undaè precipitato sulla città di Laohekou, nella provincia centrale cinese di Hubei. Lo scrive oggi l'agenzia di stampa Xinhua, segnalando che diversi edifici sono andati a fuoco dopo l'impatto.Il...

Advertising

albertolupini : Bagagli a mano in aereo sempre più piccoli: boom per gli zaini da viaggio - gieffe43 : RT @sbonaccini: In partenza per #Lussemburgo, per incontri bilaterali su big data e transizione digitale, Universita’ e ricerca, turismo e… - vmanzella : RT @sbonaccini: In partenza per #Lussemburgo, per incontri bilaterali su big data e transizione digitale, Universita’ e ricerca, turismo e… - stefaniona : RT @sbonaccini: In partenza per #Lussemburgo, per incontri bilaterali su big data e transizione digitale, Universita’ e ricerca, turismo e… - Marilenapas : RT @sbonaccini: In partenza per #Lussemburgo, per incontri bilaterali su big data e transizione digitale, Universita’ e ricerca, turismo e… -